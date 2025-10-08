Mosca avverte gli Usa: con i Tomahawk escalation 

Mosca. Dopo varie telefonate e il vertice di Ferragosto in Alaska, quando Trump aveva accolto Putin con un applauso, l’intesa tra i due, almeno sul conflitto in Ucraina, potrebbe essere al capolinea. È quanto ha lasciato intendere il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, affermando che «il forte slancio di Anchorage per un accordo si è in gran parte esaurito» a causa delle «azioni distruttive« dei Paesi europei. L'ammissione coincide con il dibattito in corso a Washington sull'opportunità di inviare all'Ucraina i missili da crociera Tomahawk, che con il loro raggio d'azione di 2.500 chilometri potrebbero raggiungere Mosca, San Pietroburgo e un alto numero di obiettivi strategici in Russia.

«L'uso ipotetico di tali sistemi d’arma - ha sottolineato Ryabkov - è possibile solo con il coinvolgimento diretto di personale americano. Spero che coloro che spingono Washington a una tale decisione comprendano la profondità e la gravità delle conseguenze». «Da parte nostra - ha aggiunto - facciamo appello all'amministrazione Usa perché affronti questa situazione con sobrietà e responsabilità».

Di una possibile «escalation» tra le prime due potenze nucleari del mondo aveva parlato nei giorni scorsi anche Putin. Che allo stesso tempo aveva riconfermato l'impegno a «ristabilire pienamente le relazioni con gli Usa», nonostante i crescenti segnali di impazienza di Trump, che più volte ha detto di essere «deluso da Putin» per la difficoltà di raggiungere la pace in Ucraina. Ma le parole di Ryabkov, pronunciate davanti alla Duma, lasciano intendere che nemmeno Mosca nutre più grandi speranze.

Continuano intanto i massicci bombardamenti di droni da entrambe le parti che puntano in particolare a danneggiare le infrastrutture energetiche del nemico.

