Mosca aumenta le spese militari 

Mosca. La Russia di Vladimir Putin conferma di portare al 6% del Pil le spese per la difesa del prossimo anno - annunciando un aumento del 70% - per chiarire che l’offensiva in Ucraina resta la priorità numero uno per lo zar, che torna a evocare la minaccia atomica sul mondo: i lavoratori del nucleare russo stanno infatti «introducendo tecnologie all’avanguardia nei settori dell’energia e dello spazio» e «nella creazione di armi avanzate capaci di mantenere l’equilibrio strategico nel mondo», ha voluto sottolineare il leader del Cremlino, mettendo in evidenza una corsa alle armi che alimenta le tensioni internazionali, tra le prospettive di una guerra ancora lunga. L’aumento delle spese militari della Russia previsto per il 2024 è «assolutamente necessario» a causa della «guerra ibrida» scatenata contro Mosca, ha chiarito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Dall’altra parte del fronte, anche Kiev pensa alle alleanze e riceve la visita dei ministri della Difesa francese, Sébastien Lecornu, e britannico, Grant Shapps - al centro ulteriori aiuti militari - e del segretario della Nato Jens Stoltenberg. «Più forte diventa l’Ucraina, più ci avviciniamo alla fine della guerra», ha affermato il capo dell’Alleanza atlantica dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky.

