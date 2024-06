Mosca: «Attenti a usare i nostri fondi» 

Mosca. Un passo che «non porterà l’Occidente a niente di buono». È immediata la reazione di Mosca alla notizia di un’intesa raggiunta a livello negoziale nel G7 per fornire a Kiev un prestito da 50 miliardi di dollari garantendolo con i futuri profitti dai capitali russi congelati. «Iniziative illegali» come questa rischiano di provocare uno «sbilanciamento del sistema finanziario e crisi devastanti», afferma la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, avvertendo poi che la Ue subirebbe «misure di ritorsione estremamente dolorose».

Com’è nel suo stile, l’ex presidente Dmitry Medvedev si spinge più in là, auspicando rappresaglie. La Russia, dice, deve infliggere il «massimo danno» agli Stati Uniti e all’Europa, inviando ai nemici del mondo occidentale «tutti i tipi di armi, tranne quelle nucleari (per ora)!». Un richiamo all’avvertimento del presidente Vladimir Putin, che aveva ipotizzato la fornitura di armi in «regioni del mondo» da dove potrebbero minacciare «obiettivi sensibili» nei Paesi Nato che consentono a Kiev di utilizzare i missili da loro forniti per colpire il territorio russo. Tra questi gli Usa del presidente Joe Biden, che Zakharova ha accusato di volere «ulteriori spargimenti di sangue». E secondo il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko la Nato si sta «preparando per un possibile scontro militare con la Russia».

