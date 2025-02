Mosca attacca ancora Mattarella: «Il suo discorso avrà conseguenze» 

ROMA. Non bastava l’accusa di aver pronunciato «invenzioni blasfeme»: a pochi giorni di distanza la Russia torna ad attaccare Sergio Mattarella, minacciando «conseguenze» per le parole del capo dello Stato, che all’università di Marsiglia il 5 febbraio indicò un parallelo fra le guerre di aggressione di ieri e di oggi. La solidarietà al presidente della Repubblica è bipartisan, con un’ovazione dell’aula della Camera dei deputati. Ma, a differenza del giorno di San Valentino, quando la premier Giorgia Meloni aveva immediatamente difeso il presidente, stavolta il governo sceglie la strada del silenzio, mentre l’opposizione incalza e chiede di agire: serve una reazione formale al Cremlino.

«Stendardi nazisti»

E’ stata ancora una volta la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a puntare il dito contro Mattarella, dichiarando che il presidente italiano «ha affermato di credere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich» e minacciando che «ciò non può e non sarà mai lasciato senza conseguenze». «Questo ci viene detto da una persona che non può non sapere quanti soldati italiani hanno ucciso i nostri nonni e bisnonni sul nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale sotto gli stendardi e gli slogan nazisti», ha detto ancora Zakharova. E ieri si è registrato un cyberattacco a siti web italiani in settori di trasporti e bancari da parte degli hacker filorussi di NoName057(16), che hanno rivendicato l’azione contro il «russofobo» Mattarella.

«Fate i sovranisti»

Il Quirinale ha deciso di non commentare: il presidente è «sereno», aveva già fatto sapere venerdì, rimandando alla rilettura del suo intervento a Marsiglia. La politica ha fatto quadrato, da Fratelli d’Italia con i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan che hanno rinnovato «la stima e la solidarietà» al capo dello Stato, a Forza Italia che sui social ha intimato: «Basta attacchi al presidente Mattarella. Ogni esternazione contro il nostro capo dello Stato è un attacco all’Italia e alla sua democrazia che deve essere condannato fermamente». Fino al leghista Formentini, secondo cui «la Lega era, è e sarà sempre in difesa della sovranità nazionale» e ribadisce «la solidarietà al presidente». Per l’opposizione però la solidarietà non basta più, gli insulti di Mosca a Mattarella meritano «una risposta ufficiale» del governo, ha insistito il Pd, mentre Meloni era a Parigi per discutere con i partner europei su come continuare a sostenere l’Ucraina. «Fate i sovranisti sul serio per una volta e convocate l’ambasciatore russo», è stata la stoccata del leader di Azione, Carlo Calenda. «Meloni e Tajani rispondano direttamente al governo putiniano, respingendo al mittente tutte le accuse», ha esortato Benedetto Della Vedova di +Europa. Un momento di tensione si è registrato alla Camera quando Riccardo Ricciardi del M5S, pur ribadendo il sostegno al capo dello Stato e definendo «inaccettabile» la risposta russa, ha detto: quel «passaggio fatto» da Mattarella, che «sicuramente è stato mal interpretato, noi non lo avremmo fatto perché dà la leva alla narrazione che si sta facendo da più di due anni in questo Paese e in Europa e che giustifica il continuo invio di armi per giustificare una guerra che ora tutti si rendono conto che dovrà arrivare ad una trattativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA