Mosca annuncia ritorsioni contro Kiev dopo un nuovo attacco con i missili Usa 

Mosca. La Russia annuncia «ritorsioni» dopo aver denunciato un attacco ucraino sul suo territorio con missili di fabbricazione Usa Atacms. Lo fa sapere la Difesa di Mosca. «Queste azioni del regime di Kiev, sostenuto dai tutori occidentali, saranno seguite da ritorsioni» ha dichiarato il ministero della Difesa russo, accusando l’Ucraina di aver colpito la regione di Belgorod, ai confini con l’Ucraina, con missili a lungo raggio.

Le autorità russe peraltro hanno chiuso temporaneamente ieri mattina l’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo per motivi sicurezza: lo riporta la Tass. «Sono state introdotte restrizioni temporanee all’operatività dell’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo a partire dalle 7.45 ora di Mosca (le 5.45 in Italia) al fine di garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili», ha annunciato l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya). Il governatore di Leningrado, riporta Rbc-Ucraina, ha detto dopo la chiusura dello scalo che un drone è stato abbattuto nella regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA