Mosca accusa Kiev per l’attentato 

San Pietroburgo. «Ho portato una statuetta che poi è esplosa»: così Darya Trepova, accusata di terrorismo e indicata come l'autrice dell'attentato di domenica in un caffè di San Pietroburgo, ha risposto ai servizi di sicurezza che l'hanno interrogata dopo l'arresto in mattinata. Niente di più che possa far luce sul ruolo da lei né sui mandanti. Il marito ha affermato che la ventiseienne è stata «incastrata», ma per i servizi antiterrorismo di Mosca non c'è dubbio che a pianificare l'attentato (che ha ucciso il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky, al secolo Maksim Fomin, e ferito una trentina di persone) siano stati i servizi di Kiev. Con un non precisato appoggio di «collaboratori» del Fondo anti-corruzione dell'oppositore Alexei Navalny. La stessa Trepova, secondo i russi, sarebbe una «sostenitrice attiva» del Fondo anti-corruzione. Un socio di Navalny, Ivan Zhdanov, ha respinto le accuse, affermando che le autorità sembrano alla ricerca «non solo di un nemico assoluto esterno come l'Ucraina, ma anche di uno interno come Navalny».

Zelensky: «Non siamo noi»

E mentre il presidente russo Vladimir Putin assegna un’onorificenza postuma al blogger ucciso, da Kiev parla Volodymyr Zelensy: «Non penso a quello che succede a San Pietroburgo o a Mosca, a quello deve pensarci la Russia: io penso al nostro Paese». Domenica sera, poco dopo l'esplosione, il suo consigliere Mykhailo Podolyak aveva detto che l'attentato è un regolamento di conti interno alla Russia. Anche l'Institute for the study of war (Isw) americano, che sostiene la politica militare di Washington, parla di una faida interna, ipotizzando «un tentativo di intimidire altri blogger militari affiliati alla Wagner», la compagnia militare privata guidata da YevgenyPrigozhin, che non risparmia critiche alla conduzione dell'operazione in Ucraina da parte dei vertici militari.

Il capo della Wagner

Isw cita un commento di Prigozhin: «Non accuserei il regime di Kiev, penso che sia un gruppo di radicali». Secondo Prigozhin, l'uccisione di Tatarsky ha analogie con quella in agosto di Darya Dugina, figlia del filosofo ultranazionalista Alexander Dugin. Kiev aveva negato un coinvolgimento e si parlò di regolamenti di conti interni. In seguito, fonti americane avevano detto al New York Times che dietro l'attentato c'erano effettivamente i servizi ucraini, non si sa se all'insaputa di Zelensky.