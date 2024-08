Mosca accelera nel Donetsk e calunnia i giornalisti italiani 

MOSCA. Mentre continuano la loro operazione nella regione russa di Kursk - bombardando tra un terzo ponte - le forze ucraine in casa affrontano ad una situazione sempre più drammatica nella regione orientale di Donetsk, dove centinaia di civili sono stati evacuati dalla città di Pokrovsk - un centro di oltre 50mila abitanti situato su una arteria strategica che rifornisce le truppe ucraine e le città del fronte orientale - davanti alla veloce avanzata delle truppe di Mosca. E se il presidente ucraino Volymyr Zelensky dice che le sue truppe in Russia stanno raggiungendo gli obiettivi, l consigliere di Vladimir Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, ha ribadito che finché durerà l’offensiva ucraina a Kursk l’apertura di un negoziato sarebbe «inappropriata». La Russia intanto torna a condannare l’ingresso di reporter occidentali nella regione di Kursk - tra i quali anche giornalisti americani - e sostiene che l’attività di reporter occidentali in questo territorio è una «prova del loro coinvolgimento diretto nell’attuazione di un’aggressione ibrida su larga scala contro la Russia». La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, si è scagliata in particolare contro i media italiani (già minacciati di procedimenti penali da Mosca) accusandoli di «elogiare i neonazisti ucraini mentre posano in reportage indossando simboli delle SS».

