Morto un anno dopo l’incidente 

Si è spento lunedì notte a Parma, dov’era ricoverato da pochi mesi in un reparto di riabilitazione specializzato, il vigile del fuoco Giovanni Maria Spiggia, 46 anni, di Orgosolo: un anno fa, l’11 agosto, fu vittima di un incidente in servizio durante il controllo di un mezzo gru, chiamato in soccorso dai colleghi per un intervento. La notizia lunedì notte è rimbalzata nella caserma di Funtnaa Buddia e in un attimo sui telefonini di tutti i colleghi che hanno lavorato con lui. «Per noi tutti è una perdita enorme», è il pensiero comune. Un ottimo lavoratore, con la passione per i cavalli, lascia tre figlie piccole. Nuova vittima sul lavoro.

L’incidente

Era la mattina dell’11 agosto 2022. Da quel giorno Spiggia non si è mai risvegliato. Attorno alle 13 all’interno della sede di Funtana Buddia, nel piazzale antistante la caserma dei vigili del fuoco, abituale punto di partenza per correre in soccorso di chi ha bisogno di aiuto, Spiggia, che aveva il compito di condurre il mezzo, stava controllando la dotazione del suo camion. Un’autogrù chiamata in soccorso di un’altra squadra di vigili impegnata in un complicato intervento in Ogliastra. Certosino, il vigile insieme ad un collega ha verificato per l’ennesima volta che sul suo mezzo fosse tutto a posto. L’ultimo controllo è stato fatale, è caduto da un paio di metri, riportando un gravissimo trauma al capo. Immediatamente sottoposto ad accurati accertamenti medici, subito dopo era entrato in sala operatoria nel reparto di Rianimazione di Nuoro. Per un anno ha lottato da un ospedale all’altro. Nuoro, Oristano, poi l’ultima speranza pochi mesi fa a Parma in un centro specializzato, dove è deceduto lunedì. Vittima del dovere.

La commozione

La notizia è arrivata subito nella caserma di Nuoro, e ha destato grande commozione. Per tutti a parlare è il comandante provinciale, Antonio Giordano. «Insieme a tutte le donne e gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro ci stringiamo alla moglie Anna Grazia e alle figlie Maria Luisa, Chiara e Antonella, alla sua cara mamma, alla sorella e la famiglia tutta. Giovanni lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i colleghi del Comando - ha detto Giordano - non lo dimenticheranno mai».

Il ricordo

Ancora increduli come un anno fa anche i suoi colleghi. «Era un ottimo vigile del fuoco, un autista, tutta la squadra si affidava alla sua esperienza - racconta Salvatore Congiu, segretario provinciale del Conapo, sindacato a cui era iscritto - per noi tutti è un bruttissimo giorno. Perdiamo prima di tutto un amico e poi un collega attento e professionale». Anche la Cisl con Giovanni Villa, segretario regionale Fns, ricorda Spiggia. La salma dell’uomo dovrebbe raggiungere la sua casa di Orgosolo oggi. Domani i funerali solenni con il picchetto e l’autoscala che accompagnerà la salma del vigile del fuoco avvolta nel tricolore. La messa funebre è prevista alle 16.30 nella chiesa di San Pietro.

