Un giovane di 25 anni è morto e un suo amico di 23 è rimasto ferito sabato notte lungo la linea ferroviaria a Mestre, investiti da un treno regionale per Venezia. I due stavano attraversando a piedi i binari. Il macchinista li ha visti all'ultimo e ha tentato una frenata, ma non ha potuto evitare l'impatto. Non si sa per quale ragione i ragazzi, entrambi residenti nel Veronese, volessero attraversare la ferrovia.