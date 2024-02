Morto tra le braci del camino 

Riverso sul caminetto, con bruciature in tutto il corpo. Ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Salvatore Cumpostu, pensionato di 72 anni di Bitti, è morto così nella sua casa di campagna. È possibile che all’origine della tragedia ci sia stato un malore che lo ha fulminato impedendogli ogni reazione per tentare di scansarsi dalle fiamme. Per questo è stata disposta l’autopsia.

La tragedia

Tutto è successo nella prima serata di giovedì. Salvatore Cumpostu, che per i compaesani era Batore, nel pomeriggio aveva raggiunto la sua casa di campagna, nell’altopiano in località Su Saliche, a cui è sempre stato legato anche una volta arrivato il tempo della pensione: lì, finché aveva potuto, aveva accudito le sue pecore. Era la tappa quotidiana e così è rimasta fino all’ultimo giorno. Cosa sia successo esattamente giovedì sera lo potrà stabilire l’autopsia che sarà eseguita nell’obitorio dell’ospedale di Sassari dove è stato trasferito da Nuoro.

L’allarme

Dopo le 18 Cumpostu è stato ritrovato da un vicino in condizioni terribili. Il suo corpo giaceva sul caminetto, tra le fiamme. L’allarme ha mobilitato subito i soccorsi. Ma per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare. È stato chiesto l’intervento del 118, il pensionato è stato trasferito in grande fretta all’ospedale di Nuoro dove, però, si è potuto certificare il decesso perché ogni tentativo di rianimarlo era a quel punto inutile. Per capire meglio la dinamica è stata disposta l’autopsia. Per questo la salma è stata trasferita da Nuoro a Sassari.

Il dolore

La tragedia ha suscitato un grande sgomento in tutta la comunità di Bitti. Batore Cumpostu, lavoratore infaticabile, era persona benvoluta. Viveva con la sorella e il fratello. Da subito si è fatta strada l’ipotesi del malore che avrebbe colto l’allevatore dopo aver fatto o attizzato il fuoco nel caminetto. A quel punto, forse fulminato all’istante, sarebbe caduto a terra e finito tra le braci. Questo spiegherebbe la mancata reazione da parte dell’uomo di fronte alle fiamme che poi lo hanno avvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti. (m. o.)

