Morto sullo yacht: non era in vacanza 

Adesso le indagini proseguono per un presunto infortunio sul lavoro, la morte di Giovanni Marchionni (21 anni) non è più (almeno come ipotesi investigativa) sulle conseguenze di un incidente senza connotazioni avvenuto a bordo di una barca. Il dato emerge dalla doppia inchiesta (penale e amministrativa) sui fatti avvenuti a Portisco l’otto agosto scorso. La Procura di Tempio e l’Inail stanno procedendo come se la vittima sia deceduta all’interno del luogo di lavoro, ossia lo yacht Gravia. Anche se Giovanni Marchionni, sempre stando alle indagini, non aveva alcun contratto con i proprietari della barca. Venerdì i consulenti della pm Milena Aucone saranno di nuovo a bordo del Gravia (terzo sopralluogo in pochi giorni) per una ulteriore verifica sul funzionamento delle batterie dello yacht. I periti cercano tracce di sostanze tossiche (monossido di carbonio o acido solfidrico) che potrebbero avere ucciso il ragazzo. Le batterie saranno messe in carica a impianti spenti, l’ipotesi è quella di un mancata disattivazione del dispositivo di stacco dopo la completa ricarica, con surriscaldamento degli accumulatorie, ebollizione dell’acido solforico ed emissioni tossiche. Saranno presenti gli avvocati Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, per l’armatrice (non indagata), Gabriele Satta e Maurizio Capozzo, legali dei Marchionni. La tragedia del giovane di Bacoli ha acceso i riflettori sulle condizioni dei lavoratori del comparto nautico, in Sardegna e in Campania. Il sindaco di Bacoli, Gerardo Della Ragione, ha dichiarato: « È una morte di lavoro. L’Inail ha aperto un’indagine per capire perché Giovanni si trovasse su quello yacht. C’era chi parlava di vacanze. Ma è una storia, vergognosa, a cui ora non crede più nessuno».

