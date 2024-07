Morto sull’isolotto del Piave, l’ipotesi di un rito sciamanico 

TREVISO. L’ombra di un rito sciamanico, con l’assunzione di un decotto psichedelico a base di ayahuasca, fatto con diverse piante amazzoniche, aleggia sulla morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e ritrovato morto due giorni dopo su un isolotto del Piave a Ciano del Montello. Inizialmente si era pensato a un fatale bagno nel fiume, ma ora cresce l’ipotesi dell’assunzione di allucinogeni durante un incontro a sfondo esoterico. Il Pm Giovanni Valmassoi indaga per morte in seguito ad altro reato e attende per oggi l’esito dell’autopsia e dell’esame tossicologico sul corpo, che presenta un occhio tumefatto e una lacerazione nell’addome.

