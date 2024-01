Morto sulla litoranea  mentre va a una festa «È un dolore enorme»  

Nel salotto della sua casa nel quartiere Sacro Cuore, mamma Ilaria Serra, 52 anni, manda giù il dolore, racconta, ricorda. È una donna esile e coraggiosa che, nell’ultimo giorno dell’anno, è costretta a piangere un figlio morto troppo presto. «Troppo giovane», dice, ed era davvero un ragazzo il suo Marco Alfonso, il ventunenne morto nella notte tra sabato e domenica, mentre andava alla festa dei diciott’anni di una parente, dove c’erano i genitori e tutta la famiglia riunita. In via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Mar Egeo di fronte al ristorante Clipper, ha perso il controllo della sua Smart ed è volato fuori dall’abitacolo, rovinando sull’asfalto. Per lui non c’è stato niente da fare e in attimo volano via sogni, speranze e progetti.

La tragedia

«Eravamo alla festa dei diciotto anni di una nipote», racconta mamma Ilaria, «non mancava nessuno, eravamo contenti. Poi Marco è andato via per accompagnare la sua fidanzata, perché l’indomani mattina sarebbe dovuto andare al lavoro e non poteva trattenersi di più». Il giovane però l’indomani è libero, il lavoro di imbianchino lo riprenderà dopo Capodanno, e così decide di tornare alla festa. «Glielo avevamo detto di andare a casa, che era tardi e che tanto anche noi stavamo per andare via. Ma lui ha deciso di tornare lo stesso». A destinazione però non è arrivato. «È stata una zia ad avvisarci», continua la mamma: «Stava tornando a casa dopo la festa e ha visto l’incidente. Ci ha chiamato e siamo corsi lì». Mamma Ilaria è, con papà Luciano, una persona conosciutissima in città perché lavora nel distributore di carburante di viale Colombo di fianco al Comando della Polizia locale. «Ho capito subito che era grave perché era dentro l’ambulanza e quello sportello non si apriva. Mi hanno detto che è morto sul colpo, mi consola che forse non si è accorto di niente».

L’attesa della famiglia

Nella sera in cui si festeggia la fine dell’anno, i genitori non possono vedere il ragazzo: «Erano giorni festivi, bisognava aspettare il medico legale e lo capiamo. Io comunque, in quella camera mortuaria, non lo volevo vedere. Non me la sento. Mi fa male però pensare che sia in una cella frigorifera». Marco Alfonso era benvoluto: «Un ragazzo molto affettuoso, amorevole, ha fatto tanti sport e per questo conosceva molte persone. Sono certa che, il giorno del funerale, il sagrato della chiesa sarà pieno di amici, perché sapeva farsi volere bene da tutti».

La vicinanza ai genitori

Tanti accorrono per una parola di conforto a questa famiglia così composta nel suo dolore. In salone c’è anche un piccolo maltese, il cane di famiglia, che cerca coccole ma sembra capire che qui non è tutto come sempre. «Anche la fidanzata di Marco Alfonso, Noemi, ha una cagnolino, un bouledogue française , cui il giovane era affezionato».

L’ultimo saluto

Nella tarda serata di ieri il funerale non era ancora stato fissato. Si attende ancora che la salma sia restituita ai genitori, dopo che saranno sbrigate tutte le pratiche necessarie. Nel frattempo, la famiglia è stata inondata di tanti messaggi di cordoglio anche sul web. C’è anche quello di Noemi, la fidanzata di Alfonso, che era appena rientrata a casa quando ha saputo della tragedia. «Sei stato, sei e sarai il mio amore più grande», ha scritto sulla sua pagina facebook, «ti amiamo, amore mio. Mi manchi come l’aria. Non dovevi farmi questo». Per tutto questo, la madre mamma Ilaria commenta: «Non ci sono parole».

