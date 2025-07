Morto sulla 125: 49enne ai domiciliari per omicidio stradale 

Nel maggio dello scorso anno il terribile incidente in cui perse la vita Simone Pisu, 30 anni di Muravera. Il giovane viaggiava sulla vecchia Orientale Sarda sul sellino posteriore di una moto condotta da una ex guardia giurata, suo compaesano, Giuseppe Murru. Per l’operaio non c’era stato nulla da fare. Giuseppe Murru, risultò positivo all’alcol test e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito, intervenuti sul posto, lo denunciarono per omicidio stradale. Poi, arrivò la condanna a tre anni e otto mesi di reclusione: ieri con la pena diventata definitiva, i carabinieri della Compagnia di San Vito, lo hanno arrestato su disposizione della Procura della Repubblica. Murru sconterà la pena ai domiciliari.

L’incidente si era verificato al maggio del 2024. Murru, era alla guida di una moto di grossa cilindrata lungo la ex Orientale sarda, direzione Muravera. All’altezza di una curva, il dramma: il centauro perse il controllo del mezzo, finito fuori strada dopo l’impatto su un segnale stradale. Simone Pisu, che viaggiava sulla stessa moto, riportò ferite gravissime. Inutili furono i soccorsi. Murru era risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,08 g/l.

Scattarono le indagini chiuse con la denuncia del motociclista con l’accusa di omicidio stradale. Seguì il processo e la condanna. Due giorni fa, l’ordine di carcerazione, subito eseguito dai carabinieri del Radiomobile di San Vito. ( r. s. )

