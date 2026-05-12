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Tribunale.
13 maggio 2026 alle 00:28

Morto sul lavoro, il pm chiede 1 anno 

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Un anno di reclusione. È la pena chiesta dal pm Riccardo Belfiori davanti al Tribunale di Nuoro, nei confronti di Luciano Carroni, sindacalista, imputato per omicidio colposo in relazione alla morte di Mario Sini, 66 anni, deceduto dopo una caduta da un trabattello durante lavori di ristrutturazione nella sua abitazione. La vicenda risale al 1 aprile 2021.

Secondo l’accusa, Sini, eseguiva lavori di tinteggiatura quando, mentre si trovava su un trabattello, la struttura si sarebbe ribaltata. Per l’accusa, il trabattello era instabile e assemblato in modo non conforme. Il pm ha sottolineato che Carroni avrebbe avuto un ruolo diretto nell’organizzazione, indicando il lavoratore e intervenendo nelle modalità operative, affidando i lavori a soggetti non qualificati.

Anche le parti civili, con gli avvocati Francesco Lai e Piera Pittalis hanno sostenuto la responsabilità. Per la difesa, con Maurizio Scarparo, «non è emersa la prova che Carroni abbia dato l’autorizzazione per proseguire i lavori. Carroni aveva fornito per i lavori già eseguiti un mezzo adeguato, una piattaforma elevabile e non il trabattello».

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