Sassari.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Morto sul lavoro, due persone indagate 

Due persone indagate per la morte di Ettore Garau, l’elettricista sassarese deceduto il 31 dicembre scorso nello stabilimento del Dac Alimentare Sardo a Predda Niedda. Sono Vincenzo Pietro Murgia, appaltante e titolare della ditta appena citata, e Lorenzo Sale, titolare invece della Teknika srls e datore di lavoro del 56enne. A iscriverli nel registro degli indagati è stato il sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, titolare del fascicolo, che nei giorni scorsi ha anche ricevuto gli esiti dell’autopsia compiuta nel complesso del Rizzeddu dalla dottoressa Valentina Piredda sul corpo della vittima. L’esame ha rilevato uno choc emorragico causato dal trauma compressivo toracico-addominale subito da Garau.

L’uomo era impegnato, la mattina dell’ultimo giorno dell’anno, nel magazzino di stoccaggio merci dell’azienda che si trova sulla strada 8 della zona industriale cittadina. Il 56enne stava facendo alcuni lavori di manutenzione dell’impianto elettrico in quota, all’interno del cestello e in cima al carrello elevatore. Per ragioni che stabiliranno le indagini, durante una manovra del mezzo, l’operaio era finito schiacciato contro una trave perdendo la vita. Sul posto erano subito arrivati gli operatori del 118, che avevano soltanto potuto constatare la morte, i vigili del fuoco, lo Spresal e i carabinieri a cui il pubblico ministero ha affidato le indagini. Un incidente mortale che ha destato sconcerto nella comunità rilanciando l’allarme sicurezza sui luoghi di lavoro, elemento su cui hanno commentato i sindacati Cgil-Cisl-Uil. Ettore Garau ha lasciato la moglie e un figlio.

