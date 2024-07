Morto sul lavoro, aperta un’inchiesta 

Sarà un’inchiesta a stabilire le cause del grave incidente sul lavoro che mercoledì sera è costato la vita a Albino Giacomo Virgilio di Olbia nelle campagne di Santadi. Il caso è seguito dal pm Ginevra Grilletti che inviato i tecnici dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) sul posto: l’ipotesi di reato è omicidio colposo. Al momento si indaga contro ignoti e sarà così sino a quando lo Spresal non dovesse individuare eventuali responsabilità.

L’incidente è avvenuto mentre Albino Virgilio e altri colleghi erano impegnati in un lavoro di collegamento idrico tra i terreni di due privati. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, sarà l’inchiesta a doverlo stabilire con esattezza: si sa soltanto che l’uomo, mentre lavorava, è stato colpito al petto da una grossa chiave inglese. Un colpo fortissimo a seguito del quale l’operaio è stato soccorso subito dai colleghi. Non ha perso conoscenza e si sperava che si trattasse di qualcosa di poco grave, ma quando sono arrivati i soccorritori le sue condizioni sono pian piano peggiorate. Si è reso necessario un trasferimento al Brotzu di Cagliari dove nonostante i disperati tentativi dei medici, il cuore ha cessato di battere. Una notizia terribile che i carabinieri hanno dovuto portare nel Nord Sardegna. L’uomo, che lascia la moglie e due figli, risiedeva a Porto San Paolo ma era originario di Cossoine dove ora la comunità è in lutto. La sindaca del paese Sabrina Sassu ha comunicato che nella giornata in cui si terranno i funerali sarà proclamato lutto cittadino e nel frattempo sono anche state annullate due manifestazioni previste in paese per i prossimi giorni. (f. m.)

