Morto stritolato alla Villaservice, al via il processo 

A 1.213 giorni dalla morte di Ignazio Sessini nella discarica Villaservice a Villacidro, ieri si è aperto ufficialmente (anche se solo per le formalità di rito) il procedimento nel tribunale di Cagliari. Sotto accusa per omicidio colposo davanti al giudice dell’udienza preliminare Michele Contini ci sono Antonella Concas, 49enne di Villacidro che nell’estate di tre anni fa era presidente e rappresentante legale dell’azienda, Davide Sardu, 42enne di Gonnosfanadiga, consigliere di amministrazione e rappresentante legale, Alessandro Lai, 70enne di Sanluri, consigliere e legale rappresentante, Massimo Cortese, 63enne cagliaritano, direttore dello stabilimento al tempo della tragedia e il solo ieri presente in aula, Efisio Deiana, 54enne residente a Senorbì, capo impianto, Cristiano Cabriolu, 51enne di Villacidro, responsabile area rifiuti dello stabilimento. Chiamata in giudizio anche la Villaservice, società ora in fallimento alla quale viene contestata la responsabilità amministrativa degli enti prevista dalla legge. Proprio un difetto di notifica al curatore fallimentare era stata la causa della falsa partenza del procedimento preliminare del luglio scorso.

La cronaca

Ieri mattina l’udienza è durata una manciata di minuti, giusto il tempo di depositare la costituzione di parte civile di Maria Lucia Murgia (anche in nome e per conto della figlia minorenne): la vedova dell’operaio morto durante il turno di notte dopo essere caduto nel tritarifiuti dell’impianto è rappresentata dall’avvocato Andrea Casu. Costitutiti parte civile anche i fratelli del 56enne morto con i legali Nicola Marongiu e Gavino Tedde, l’Inail e il sindacato Usb. Il collegio difensivo ha chiesto e ottenuto dal giudice un rinvio per avere il tempo di esaminare le costituzioni di parte civile e produrre eventuali obiezioni durante la prossima udienza fissata per il 4 febbraio. Già calendarizzati anche gli altri appuntamenti in aula, per il 4 e il 25 marzo, al termine dei quali il gup dovrà decidere se disporre il processo per omicidio colposo oppure no. Non è neppure escluso che qualcuno scelga di ricorrere a riti alternativi.

La tragedia

La morte di Ignazio Sessini venne scoperta all’alba del 5 luglio del 2021 nello stabilimento di proprietà del Consorzio industriale gestito allora dalla società Villaservice, partecipata dei Comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Arbus e Sanluri. A dare l’allarme erano stati i colleghi di lavoro e sul posto erano subito scattate le indagini coordinate dal pubblico ministero Daniele Caria. Un corposo faldone racconta le condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento nel quale venivano conferiti e smaltiti i rifiuti: un quadro che ha spinto il pubblico ministero a chiedere il rinvio a giudizio per le persone che a vario titolo ricoprivano un ruolo nella società ora in liquidazione. A chiedere più volte in questi anni che la giustizia facesse il suo corso dando un nome al responsabile o ai responsabili della morte di Sessini è stata la moglie Lucia Murgia che ha sempre difeso la professionalità e l’esperienza del marito.

