Morto schiacciato dal trattore 

Doveva essere una delle tante mattine trascorse in vigna, a curare il terreno in vista dell’ormai imminente vendemmia. Invece si è trasformata in una tragedia: Giovanni Boeddu, 88 enne, pasticciere in pensione, è morto in un incidente in campagna schiacciato dal suo trattore che si è improvvisamente ribaltato. Per lui sono stati inutili i soccorsi.

La tragedia

L’incidente ieri mattina a Dorgali dove Giovanni Boeddu, per tutti i compaesani Nanni, molto noto anche per la sua attività di pasticciere, è rimasto vittima di un incidente. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando nel suo terreno in località Cascozza, alla periferia del paese, non lontano dal liceo scientifico, quando il trattore su cui operava, forse mentre affrontava un dosso, si è ribaltato schiacciandolo. Il mezzo probabilmente era privo del roll-bar l’asta di protezione che in questi casi può proteggere da eventi tragici. Saranno gli inquirenti ad accertarlo.

I soccorsi

Subito dopo l’allarme sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, poi considerata la gravità dell’incidente è stato inviato l’elisoccorso. Quando sono giunti i soccorsi l’uomo era cosciente, poi il decesso. Impossibile per i sanitari salvargli la vita. Dopo i tentativi dei medici, la salma è stata restituita ai familiari. Sul posto presenti i tecnici Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) insieme ai carabinieri del comando provinciale di Nuoro. Avviati tutti gli accertamenti, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Boeddu era molto conosciuto in paese, perché pasticciere apprezzato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 del mattino, ma in un attimo la voce si è sparsa in tutta Dorgali, dove è stato forte il cordoglio condiviso anche dalla sindaca Angela Testone. «Come molti dogarlesi - ricorda - per lui lavorare in campagna a quell’età era una questione di vitalità e non necessità, anche per fare quel vino di cui era orgoglioso e offriva ad amici e conoscenti. La comunità si stringe attorno alla famiglia».

Morti bianche

L’intervento sul luogo dell’incidente degli specialisti dello Spresal potrebbe far classificare il decesso di Boeddu non come un incidente, ma come morte sul lavoro anche se l’uomo era pensionato e faceva l’attività per passione. Quella che non è ancora conclusa è un’estate nera sul fronte degli incidenti sul lavoro nel Nuorese.

Ancora sanguina infatti la ferita per la morte di un giovanissimo, avvenuta alla fine di luglio, dove a perdere la vita era stato un 18 enne di Orotelli, Fabrizio Pittalis, colpito dalle forche del muletto, manovrato da un collega, mentre era al lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Il ragazzo stava lavorando nella sede dell’azienda in località S’Infurcau, ai confini tra Oniferi e Orotelli. Sulla sua morte indagano i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro.

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