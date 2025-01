Morto Piperno, fondò Potere operaio 

È morto ieri a Cosenza Franco Piperno, esponente storico della sinistra extraparlamentare, tra i fondatori di Potere operaio. Malato da tempo, aveva 82 anni. Piperno era stato anche assessore comunale a Cosenza coi sindaci Giacomo Mancini ed Eva Catizone.

Laureato in Fisica a Pisa, iniziò come ricercatore di Ingegneria alla Sapienza di Roma per poi insegnare al Politecnico di Milano e alle Università dell'Aquila e della Calabria. Fu tra i leader studenteschi del ’68, poi la militanza politica lo avvicinò a esponenti della sinistra extraparlamentare come Toni Negri e Oreste Scalzone, fino a essere considerato da alcuni un fiancheggiatore della lotta armata. Fu coinvolto in alcune inchieste giudiziarie tra cui il processo “7 aprile”, concluso con la sua condanna a due anni, poi prescritta, per partecipazione ad associazione sovversiva. Potere Operaio fu accusata del rogo di Primavalle nel 1973, in cui morirono due figli di un dirigente Msi: Piperno affermò di essere stato informato dei fatti solo successivamente.

