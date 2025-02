Morto per una frattura, caduta fatale 

Morto per una frattura alla base del cranio compatibile con una caduta. Il primo esame sul corpo di Franco Pilo, compiuto dal medico legale Francesco Serra, ha evidenziato la causa della scomparsa del 78enne, trovato senza vita giovedì pomeriggio nella propria casa di via Viziliu 35. L’uomo giaceva disteso nella camera da letto in un bagno di sangue e con segni di abrasioni e lividi senza però tracce dovute a corpi contundenti. Nei prossimi giorni sarà l’autopsia, disposta dal pm titolare del fascicolo Paolo Piras, a chiarire meglio le ragioni del decesso di Pilo che viveva con tre fratelli nelle campagne della frazione sassarese. E proprio questi ultimi sono rientrati nell’abitazione, in cui è stata riscontrata una situazione di grande disagio, dopo l’interrogatorio andato avanti fino a notte, due giorni fa, e condotto dagli agenti della squadra mobile diretta dal dirigente Michele Mecca. I tre familiari risultano tutti interdetti e hanno come tutore il quinto fratello che non dimora con loro e ne amministra i beni. Le loro difficoltà sono emerse anche nel modo in cui è stato rinvenuto il cadavere, scoperta avvenuta perché, parlando con un vicino, uno dei tre ha riferito che “Franco era morto” ed è stato allora il dirimpettaio a dare l’allarme al 118 e alla polizia di Stato, intervenuta sul posto anche con la Scientifica. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA