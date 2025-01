«Morto per un tumore» 

«Il decesso è stato causato da complicazioni di un tumore cerebrale, di cui il bambino soffriva già prima di recarsi in Egitto, oltre a un’infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco». Lo ha scritto la Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso sulla morte di Mattia Cossettini, il bimbo di 9 anni di Tricesimo (Udine), deceduto in Egitto nei giorni scorsi mentre era in vacanza a Marsa Alam con la famiglia.