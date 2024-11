Morto per un infarto, l’autopsia chiesta dalla famiglia di Atzei  

I familiari di Pietro Atzei vogliono vedere chiaro sulle cause del decesso del proprio caro. Il magistrato inquirente, ricevuta la segnalazione, ha disposto l’autopsia per accertare l’esatta dinamica della morte avvenuta venerdì mattina nelle campagne di Lotzorai. Per il momento non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sarebbe trattato di un attacco cardiaco a stroncare il 65enne ex autista di Lotzorai. Tuttavia, stando a quanto si è appreso, Atzei (in pensione da qualche anno dopo aver lavorato una vita alle dipendenze di un’attività commerciale di Lotzorai) si era recato in Pronto soccorso nei giorni precedenti la tragedia lamentando qualche fastidio fisico che lo aveva insospettito. Non è escluso che il magistrato di turno solleciti la trasmissione degli esiti della visita in reparto. Venerdì mattina Atzei ha accusato un malore in campagna e, nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai volontari del 118 prima e dal personale dell’ambulanza medicalizzata poi l’uomo ha cessato di vivere. Sul posto è atterrato anche Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus che si è sollevato in volo dalla base di Elmas per arrivare in supporto alle squadre di terra. Ma non c’è stato nulla da fare: il pensionato è morto tra le loro mani. Dopodiché la salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha conferito l’incarico al medico legale che, probabilmente domani, effettuerà l’autopsia da cui emergeranno elementi sull’esatta causa del decesso. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA