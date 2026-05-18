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Tempio.
19 maggio 2026 alle 00:37

Morto per embolia, i medici potevano salvare Mauro Zuncheddu? 

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L’autopsia non chiude il caso di Mauro Zuncheddu, il ragazzo di Luras morto per un malore lunedì scorso nell’ospedale Paolo Dettori di Tempio (dove si trovava ricoverato per una polmonite). Ieri i consulenti della pm Milena Aucone hanno iniziato gli accertamenti (che proseguiranno con esami specifici) sulla base delle indicazioni arrivate dalla Procura di Tempio. Ci vorranno due mesi di tempo per avere la relazione finale, ma, stando a indiscrezioni, è confermata la causa del decesso emersa subito la tragedia. Mauro Zuncheddu sarebbe morto per una embolia polmonare massiva la cui origine deve essere chiarita. I consulenti della pm Aucone sono il medico legale Francesco Serra e lo specialista Andrea Balata. In questo momento non è possibile trarre conclusioni sulla morte del ragazzo di 22 anni, servono altre indagini accurate che sono state affidate proprio a Francesco Serra e Andrea Balata.

Hanno partecipato all’autopsia, come consulenti della famiglia Zuncheddu, la dottoressa Claudia Trignano, medico legale, e lo specialista Davide Piredda (Anestesia e Rianimazione). Gli avvocati dei parenti più stretti del ragazzo, Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, non hanno voluto fornire dettagli sulle attività in corso o commentare quanto trapelato dall’autopsia. I due legali attendono di conoscere, per una valutazione approfondita e completa, quanto emergerà dalle consulenze in corso. Molto diranno anche le indagini sulla documentazione che gli stessi medici legali nominati dalla pm hanno il potere di acquisire in ospedale a Tempio e negli uffici del Asl di Olbia.

Il tema degli accertamenti è semplice, c’erano elementi, noti, che avrebbero dovuto imporre delle misure specifiche per prevenire l’embolia? La diagnosi iniziale, polmonite, è stata corretta? Sono stati effettuati tempestivamente tutti gli esami diagnostici necessari? E in questo tema se ne inserisce un altro: l’ospedale di Tempio ha tutti gli strumenti idonei oppure per il paziente era necessario il trasferimento in un altro presidio. Sono le domande alle quali deve essere data una risposta e i legali della famiglia Zuncheddu seguiranno tutte le fasi delle indagini (aperte per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato).

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