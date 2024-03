Morto nell’auto in fiamme 

Venerdì si trovava sino al primo pomeriggio nel cantiere dell’impresa edile di Villasimius dove lavorava da anni. Poi si è fermato qualche ora in paese con gli amici e colleghi, ha mangiato qualcosa e a tarda sera ha deciso di tornare a casa, a Sinnai: lo attendevano la compagna e i suoi due bambini. Voleva godersi la Pasqua assieme alla sua famiglia che adorava. Maurizio Frigau, 37 anni, muratore specializzato, è salito sulla sua Panda, ha imboccato la strada per Solanas, risalendo poi la Provinciale di Santa Barbara.

L’incidente

Al terzo chilometro la tragedia: la macchina ha sbandato, Maurizio Frigau forse ha tentato di bloccarla. Tutto inutile: la Panda è schizzata sul lato opposto della carreggiata, finendo oltre la carreggiata, rovesciandosi e prendendo fuoco. Così il giovane muratore, conosciutissimo e soprattutto stimato a Sinnai e fra gli amici di lavoro nell’impresa dell’imprenditore edile e turistico Sergio Ghiani, ha trovato una morte orribile. Forse ha cercato di sfuggire al fuoco e di uscire dall’abitacolo. Ma è solo una ipotesi. Non si esclude che il giovane sia morto pochi attimi prima nell’impatto della macchina sul terreno e sulla base dell’albero. Il medico legale, esaminata la salma assieme ai carabinieri della Compagnia di Quartu e della Stazione di Sinnai, non ha ritenuto necessario alcun accertamento: è stata una fatalità. Esclusa ogni altra ipotesi. Sulla strada della tragedia sono subito arrivati i familiari più stretti: la compagna Lucia Cogoni e il babbo Franco per la triste formalità del riconoscimento. Comprensibile la disperazione mentre i carabinieri e i vigili del fuoco cercavano di dare loro ogni conforto. La notizia è subito rimbalzata a Sinnai suscitando enorme cordoglio. Dolore anche nella scuola frequentata dai suoi bambini nella prima e nella quinta elementare e anche l’oratorio.

Chi era

Da quattro anni, l’operaio lavorava nell’impresa edile di Sergio Ghiani, a Villasimius. «Ci siamo visti nel primissimo pomeriggio nel cantiere per gli auguri», racconta Ghiani. «Era felicissimo: il suo unico pensiero? I tre giorni di festa da trascorrere con la sua famiglia. Ma anche la visita ai genitori e gli auguri di Pasqua agli amici più cari. Una tragedia: Maurizio non era soltanto un muratore specializzato. Era anche un gentiluomo, un lavoratore onesto, mai una discussione: a Villasimius era conosciutissimo. Ho perso una persona straordinaria».

La salma è stata subito messa a disposizione della famiglia e trasferita al cimitero di Sinnai dove per tutta la serata di ieri centinaia di persone si sono presentate per le condoglianze ai familiari e per una preghiera. Una vigilia di Pasqua davvero triste. L’incidente è avvenuto nella notte: Maurizio Frigau, raggiunta Solanas, ha imboccato la Provinciale. Lo schianto, prima di arrivare alla nuova Orientale.

A notare l’auto che ancora fumava è stato all’alba di ieri un automobilista di passaggio che ha contattato i carabinieri di Quartu e i Vigili del fuoco. Quando i pompieri sono arrivati, la tragedia si era già consumata. I rilievi di legge sono stati effettuati dai militari del Radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Sinnai, coordinati dal capitano Ignazio Cabras, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, riuscendo anche a dare un nome alla vittima, contattando i familiari stretti.

