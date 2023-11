Asfalto viscido, velocità e stanchezza sono le cause dell’incidente in cui ieri alle 4, sulla Statale 387, ha perso la vita un operaio 32enne di Dolianova, Daniele Picciau. Ricerche fra Soleminis e Dolianova per rintracciare l’amico che guidava senza patente, il 38enne Nicola Ibba, di Dolianova, irreperibile. In ospedale gli altri due passeggeri. I quattro amici erano diretti a Cagliari su una Bmw. Nessuno indossava la cintura di sicurezza.

a pagina 5