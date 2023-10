Morto nella serra, disposta l’autopsia 

Giallo a Lotzorai per la morte di Sergio Tosciri, operaio originario di Tortolì. Aveva 48 anni ed è stato trovato senza vita in una cascina a ridosso della strada provinciale 56, all’uscita ovest di Lotzorai, dove abitava da tempo. Secondo una prima ricostruzione, il suo corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri da un amico che, non ricevendo risposta alle telefonate come accadeva di consueto, si è recato sul posto. Al suo arrivo ha trovato Tosciri già cadavere. Ha allertato i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme alla guardia medica di Tortolì. Al medico non è rimasto altro da fare che constatare il decesso per arresto cardiaco. Nel frattempo a Lotzorai sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno allertato il magistrato di turno in Procura.

I militari hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento, dove comunque non sono stati rilevati elementi sospetti riconducibili a violenze. Tuttavia, il pm Valentina Vitolo ha disposto il sequestro della salma e, forse già oggi, potrebbe conferire l’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia. L’obiettivo sarà quello di accertare l’esatta causa della morte dell’operaio, che lascia un figlio. A Tortolì l’uomo, che in passato aveva lavorato come falegname, aveva fatto parte del comitato di San Salvatore. Fino a qualche anno fa, quando aveva lasciato la comitiva. A novembre 2021 Sergio Tosciri era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tratto dell’ex statale tra Tortolì e Girasole: un’auto pirata lo aveva travolto mentre l’operaio era in sella alla sua bicicletta. (ro. se.)

