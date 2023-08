Morto nella Rsa, i familiari presentano un esposto al pm 

Avrebbe dovuto lasciare la Rsa di Arbatax giovedì, ma la sera prima è morto. Ufficialmente per un arresto cardiocircolatorio, causa messa nero su bianco dal medico legale sul certificato di decesso di Sebastiano Fanni, 73 anni, pensionato di Tortolì. Ma i familiari vogliono vederci chiaro sulle esatte cause e per questo hanno presentato un esposto alla Procura di Lanusei.

Il magistrato di turno, Giovanna Morra, ha aperto un’inchiesta disponendo l’autopsia. La procuratrice facente funzioni ha istruito un fascicolo, modello 45 (ossia al momento senza indagati e senza ipotesi di reato), su cui è attesa la relazione dell’anatomopatologo al quale lunedì verrà conferito l’incarico.

I familiari, assistiti dall’avvocato Mario Solanas, confidano di poter accertare eventuali responsabilità ascrivibili a colpa medica o della struttura sanitaria che hanno potuto determinare la morte di Sebastiano Fanni. Si sono presentati alla stazione dei carabinieri di Tortolì per formalizzare l’esposto che è stato trasmesso in Procura. Il magistrato inquirente, proprio per poter dare seguito agli accertamenti richiesti, ha disposto il sequestro della salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Conclusa l’autopsia la Procura potrà rilasciare il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari di Fanni che, a quel punto, potranno fissare la data dei funerali.

