Morto nel rogo in casa, c’è un’inchiesta 

Prima di chiudere l’inchiesta sulla morte del 71enne Bruno Frau, morto la notte tra venerdì e sabato nell’incendio della sua abitazione al numero 5 di via San Rocco, la sostituta procuratrice Rossana Allieri attenderà l’informativa finale dei Vigili del fuoco e quella degli investigatori che stanno indagando sulle cause del rogo. Per ora, dunque, resterà aperto il fascicolo aperto in Procura dopo l’arrivo della notizia della tragedia, nonostante il magistrato di turno – non ritenendo necessari ulteriori accertamenti sul corpo del pensionato – abbia subito ordinato la restituzione della salma ai familiari.

L’inchiesta penale

L’indagine penale scatta d’ufficio in casi di tale gravità, restando aperta almeno sino a quando non risulti chiara l’assenza di responsabilità esterne nell’incendio che ha provocato la morte del 71enne. Le cause delle fiamme, infatti, sono ancora tutte d’accertare, anche se quella più accreditata al momento potrebbe relegare l’evento ad una tragica fatalità. Nella casa, come rilevato subito dagli investigatori, c’era un muro di carta, cartoni, giornali e altri oggetti. I vigili del fuoco, avvisati verso l’una e mezza di notte dagli abitanti della zona della presenza del fumo, hanno faticato non poco a entrare nell’edificio proprio per la presenza di una montagna di rifiuti.

La ricostruzione

Il corpo senza vita di Bruno Frau è stato portato fuori e il personale del 118: i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Quasi assieme ai pompieri sono arrivati anche gli agenti della Squadra volante della Questura che hanno avvisato la sostituta procuratrice Allieri, la pm di turno esterno quella notte. Il pensionato – stando a quanto ipotizzato dagli agenti – era un accumulatore seriale: tutta la sua abitazione era letteralmente invasa da una montagna di spazzatura. Soprattutto vecchi giornali, cartone e buste piene di oggetti e indumenti. Non è dunque escluso che il fuoco possa essere scoppiato per una fatalità e che, alimentato da quella montagna di carta, abbia rapidamente reso l’aria irrespirabile per il fumo. L’anziano non sarebbe riuscito a uscire, o forse dormiva e non si è accorto di niente.

Le verifiche

Solo a notte fonda una ruspa dei Vigili del fuoco ha rimosso la montagna di rifiuti accumulata negli anni dalla vittima. In questo modo gli specialisti arrivati dalla caserma di viale Marconi hanno potuto ispezionare la casa per cercare il punto dov’è partito il fuoco e provare a scoprirne la causa. Appare improbabile l’intervento esterno, dunque per il momento il fascicolo per incendio e per la morte di Frau resterà aperto contro ignoti. Solo dopo che gli esperti della Polizia Scientifica e quelli dei pompieri avranno consegnato in Procura le conclusioni, la pm Allieri trarrà le conclusioni archiviando l’indagine come tragica fatalità o decidendo di proseguire le verifiche con altre deleghe.

