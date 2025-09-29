Morto nel canale,  oggi l’autopsia 

Oggi potrebbero arrivare le prime risposte ai tanti interrogativi sulla morte di Claudio Manca. Il 49enne venerdì è stato trovato senza vita in un canale nella circonvallazione di Terralba, accanto al suo corpo la bici con la ruota posteriore danneggiata. Dai primi rilievi si è pensato subito che l’uomo fosse stato travolto da un automobilista che, dopo l’impatto, avrebbe proseguito la sua marcia senza prestare soccorsi. Il pm Marco De Cescenzo, che coordina le indagini, ha disposto però l’autopsia e altri accertamenti. Si scava nel passato di Manca e nei più recenti fatti di cronaca terralbese: il nomignolo del 49enne compare in alcuni video pubblicati da Battista Manis sui social, dopo l’attentato incendiario del 21 settembre. In caserma sono state sentite come persone informate sui fatti alcuni ragazzi di Arcidano e anche Manis. Oggi il medico legale Roberto Demontis effettuerà l’autopsia; la famiglia Manca è tutelata da Fabio Costa. ( v.p. )

