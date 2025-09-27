Morto nel canale, è omicidio stradale 

Una fine tanto tragica quanto misteriosa sulla circonvallazione di Terralba. Ma le prime risposte certe sulla morte di Claudio Manca, il 49enne trovato senza vita in un canale, potrebbero arrivare già martedì dall’autopsia. Al momento, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale ma si indaga a tutto campo, senza escludere alcuna ipotesi.

L’incidente

L’allarme è scattato poco dopo le 10 di venerdì quando un uomo che cercava asparagi nella strada che va verso Arcidano ha notato una bici nel canale e accanto un corpo. Pochi istanti per capire che quella persona non dava segni di vita e chiamare i soccorsi. Il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso: nessun segno visibile sul corpo a parte ferite alla testa, derivanti presumibilmente dall’impatto. Dai primi riscontri è emerso che la morte risalirebbe al tardo pomeriggio di giovedì. Claudio Manca, quindi, era in cunetta da ore. Ma cosa è successo al disoccupato, che la madre non sentiva più da mercoledì sera e che era stato visto l’ultima volta in una tabaccheria a Terralba giovedì verso mezzogiorno? La bici accanto al corpo, con la ruota posteriore danneggiata, ha fornito l’ipotesi più immediata ai carabinieri: il 49enne sarebbe stato investito da un automobilista che non si è fermato a soccorrerlo. Potrebbe essersi anche trattato di un malore fatale ma restano troppi interrogativi aperti.

L’inchiesta

Il pm Marco De Crescenzo, che coordina l’indagine, ha disposto il sequestro della salma e della bici e ieri ha conferito l’incarico per l’autopsia (che sarà effettuata martedì al Brotzu). Si vuole fare piena luce su un episodio dai contorni ancora poco chiari, si scava nel passato di Manca (aveva avuto qualche guaio giudiziario) e nei recentissimi fatti di cronaca terralbese. Il nome del 49enne, o meglio il suo nomignolo, viene citato (ma si fanno anche quelli di altre persone) in alcuni video condivisi sui social da Battista Manis, il 52enne che domenica scorsa ha subito un attentato incendiario nella sua villa. Forse solo una casualità, ma la Procura non tralascia nulla e fra i testimoni sentiti come persone informate sui fatti dai carabinieri c’è anche l’imprenditore, assistito da Giovanni Cau. Venerdì, Manis è rimasto in caserma diverse ore, poi è andato via ribadendo la sua totale estraneità ai fatti. Gli investigatori hanno effettuato anche verifiche sulle auto dell’imprenditore, non ci sarebbero segni particolari. Saranno gli sviluppi dell’indagine a fare chiarezza e dare risposte ai genitori di Manca che, tutelati dall’avvocato Fabio Costa, aspettano giustizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA