Morto mentre andava al lavoro: assegnato il premio alla memoria 

È andato a Giulio Ricciuto, manager di Acciona Sardegna, il premio “Ignazio Pinna” arrivato alla terza edizione. Una premiazione che si è svolta nel municipio di Orroli, diventato sede ufficiale della manifestazione. Presenti il sindaco Alessandro Boi, il consigliere regionale Alberto Urpi, Pietro Tota, legale rappresentante della società Acciona Agua,tanti familiari e colleghi di Ignazio Pinna, il giovane scomparso in un incidente stradale nel 2016 mentre andava a lavoro. «Ignazio era un caro amico», ha detto il primo cittadino Boi, «la sua dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra comunità, ma il suo ricordo resterà indelebile nel tempo».

È proprio con l’obiettivo di ricordare un ragazzo esemplare, di tramandarne la memoria di persona leale e devota che Acciona Italia ha voluto istituire questo premio per i dipendenti della divisione sarda. «Il ricordo di Ignazio», ha detto Tota, «è ancora vivo in tutti noi, il momento celebrativo che è stato vissuto ci commuove e ci ricorda i valori per cui ci impegniamo non solo come lavoratori ma come cittadini e Ignazio è stato una testimonianza di tutto ciò e occupa un posto speciale nella comunità di Acciona in Sardegna». Il premio a lui intitolato, nato nel dicembre 2022, vuole celebrare ogni anno il collega che meglio incarna quei valori di umanità e disponibilità incarnati dal ragazzo di Orroli. La votazione, anonima, ha coinvolto circa 400 persone su tutto il territorio della Sardegna. (s. g.)

