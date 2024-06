Morto l’ucraino aggredito in casa, «l’ingresso era forzato» 

BOLOGNA. È morto ieri mattina in ospedale Roman Matvieiev, il 40enne ucraino aggredito nel suo appartamento venerdì. L’uomo era stato trovato poco prima delle 21 per terra e privo di sensi a pochi passi dall’ingresso, al primo piano del civico 125 di via Ferrarese, in periferia. A scoprirlo è stato un connazionale di 52 anni che vive nella cantina dello stabile, al piano interrato. Non avendo avuto notizie di Matvieiev, raccontano i vicini, venerdì sera il 52enne è salito al primo piano e lo ha trovato privo di sensi. Aveva perso molto sangue, alcune tracce sono state trovate anche sui muri. L’amico ha chiamato la madre di Matvieiev, che lavora come badante in un altro quartiere e a sua volta ha allertato il 118, che ha portato d’urgenza il ferito all’Ospedale Maggiore. Il 40enne, incensurato, per un po’ aveva lavorato come muratore. «Spesso sentivamo delle urla provenire da casa sua - raccontava ieri un’anziana che vive sotto l’appartamento dove è avvenuta l’aggressione - lo abbiamo anche visto rincasare barcollando diverse volte. Ieri anche ho udito una lite, se non ricordo male era tardo pomeriggio». «Abitava qui da 3, 4 anni - aggiunge un’altra vicina - prima viveva qui la madre. Spesso lo abbiamo sentito urlare. Questa notte abbiamo anche trovato la porta del condominio forzata: manca un pezzo della serratura interna, come se fosse stata scassinata».

RIPRODUZIONE RISERVATA