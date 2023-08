È morto a 34 anni nella sua casa di New York per cause ancora da definire lo chef Riccardo Zebro, originario di Cassina de' Pecchi, cittadina alle porte di Milano. Zebro si era trasferito negli Usa dal 2016 dove aveva lavorato come chef del ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho, per poi approdare come executive chef al Sant Ambroeus West Village.