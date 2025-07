Morto l’imprenditore ustionato 

Il dramma si è compiuto ieri all’alba al centro per grandi ustionati di Sassari. Sandro Cocco, l’imprenditore di 65 anni di Settimo San Pietro, rimasto ferito venerdì mentre stava ultimando un intervento di impermeabilizzazione con la fiamma ossidrica nel balcone di una casa in costruzione, è morto rendendo vani tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita. Troppo gravi le ustioni riportate sul volto e in altre parti del corpo. La notizia non ha tardato a rimbalzare a Settimo San Pietro suscitando un grandissimo dolore. La tesi più verosimile è che l’imprenditore sia rimasto vittima di un malore perdendo il controllo della canna ossidrica con la fiammata che gli ha provocato le ferite risultate purtroppo fatali. Una tragica fatalità, con la vittima che conosceva a fondo il mestiere. Lo ha fatto per 50 anni. Poi, con il duro lavoro, le sue capacità e la sua onestà, ha fondato l’azienda che da anni opera in tutta l’Isola con lavori anche in strutture turistiche del nord e del sud dell’isola, in fabbricati scolastici, ospedali e chiese. Era in pensione da 4 anni ma continuava a seguire i cantieri, occupandosi soprattutto della sicurezza, cui teneva molto. Uno dei figli, Alessandro, è ora il direttore generale dell'azienda. Un altro, Stefano, è tecnico responsabile.

Reazioni

Toccanti le parole dei suoi dipendenti che stimava come figli. «Sandro, te ne sei andato troppo presto, lasciando dietro un vuoto immenso. Cercheremo di riempirlo con il ricordo di una persona perbene, buona e leale, di un lavoratore serio e instancabile Porteremo sempre con noi i tuoi insegnamenti. Ciao Sandro. I tuoi ragazzi».

Cordoglio è stato espresso a nome della popolazione anche dal sindaco Gigi Puddu. «Abbiamo perso un una persona perbene, un imprenditore straordinario, sempre vicino ai suoi dipendenti e alle famiglie».

Le indagini

Sono coordinate dai carabinieri della Compagnia di San Vito e dallo Spresal. La vicenda è seguita dal sostituto procuratore Gaetano Porcu. Da una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un malore, restando così gravemente ustionato. Nelle prossime ore i militari termineranno le verifiche e redigeranno l’informativa da inviare in Procura per chiudere il caso.

