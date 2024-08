Morto l’autista dopo lo scontro col camper sulla 125 

Tragico epilogo per l’incidente frontale avvenuto due giorni fa sulla Strada statale 125 che collega Olbia ad Arzachena, nel tratto in località Casagliana: l'impatto tra un camper su cui viaggiava una famiglia di turisti slovacchi e un camion, guidato da Mario Suelzu, 72 anni, di Aglientu, è stato fatale per l'uomo. L'autotrasportatore gallurese è morto ieri mattina nel reparto di Rianimazione del Giovanni Paolo II, dove era stato trasferito con l'elisoccorso. Estratto dalle lamiere in arresto cardiaco, le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche al personale del 118 che ha tentato più volte di rianimarlo. Seriamente feriti, anche, i passeggeri del camper, tra cui due ragazzini di 11 e 14 anni ricoverati all'ospedale di Olbia.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale (coordinata dal comandante provinciale Inti Piras), intervenuta sul luogo del sinistro per i rilievi, insieme a una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia. Secondo i primi rilievi pare che sia stato il camion a invadere la corsia. La strada che collega la città ad Arzachena e alle principali località costiere del nord Sardegna, molto stretta e piena di curve, è in questi giorni interessata da un traffico molto intenso.

