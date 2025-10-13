Morto Lanzarini, il bimbo sopravvissuto alla strage nazista di Marzabotto 

Bologna. I suoi capelli bianchi, così raccontava, erano comparsi all’età di sette anni quando, per tre volte, si trovò di fronte al plotone d'esecuzione in quei giorni tetri dell'autunno del 1944, in cui la furia nazista cancellò la vita di 770 persone sulle alture di Marzabotto. A 81 anni dall'eccidio se ne va Franco Lazzarini, 88enne, testimone instancabile di quella tragedia e tra gli ispiratori della Scuola di pace di Monte Sole.

Originario di Castelfranco Emilia, nel Modenese, già vicesindaco di Marzabotto e sindacalista, per tutta la vita ha testimoniato alle giovani generazioni. «Ero nella grotta scavata accanto a Villa Cerana a Monte Sole con la mia mamma e tre fratelli - spiegò al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a quello della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier saliti sull'Appennino giusto un anno fa per l'80° anniversario del massacro -, avevo 7 anni e mezzo. I nazisti mi misero al muro tre volte».

Stamattina i funerali, dunque, di un sopravvissuto.

