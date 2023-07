Morto l’acrobata Lucidi 

Il francese Remi Lucidi, noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli di mezzo mondo, è morto ieri dopo essere precipitato dal 68° piano di un edificio in una zona residenziale di Hong Kong. Lucidi, 30 anni, si trovava nel complesso della Tregunter Tower a Hong Kong ed è caduto nel vuoto dopo essere rimasto intrappolato fuori da un attico. Secondo gli inquirenti, si era introdotto nel palazzo in serata dicendo alla guardia giurata che visitava un amico al 40° piano. L’ultima a vederlo vivo è stata un’addetta alle pulizie: l’acrobata bussava freneticamente sul vetro.