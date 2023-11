Morto in un incidente l’uomo scomparso 

“Ciao Papà, come stai? Sono ormai 27 giorni che non ci sentiamo. Ti scrivo qui perché non ho altro. Ti scrivo qui perché non so dove sei”. Gli interrogativi affidati al web di un figlio disperato per il proprio padre, inspiegabilmente scomparso da quasi un mese, si sono sciolti in maniera brutale ieri pomeriggio, quando gli uomini della polizia stradale hanno rinvenuto il corpo senza vita di Giovanni Leonardo Acca, noto Giannardo, 59 anni di Alghero, all’interno della sua auto, una Audi A2 finita fuori strada lungo la statale 291, nella rampa di accesso per la Camionale.

L’uomo era stato dato per scomparso dal 16 ottobre scorso. La polizia stradale di Sassari ha individuato l’Audi lungo la 291, nella rampa di accesso in direzione di Cagliari. In quel punto la strada presenta una lunga curva a sinistra, ma la macchina dell’uomo è andata dritta, finendo nella scarpata sottostante. È probabile che Giannardo Acca abbia avuto un malore, un fatale incidente proprio nel giorno in cui i familiari ne denunciavano la scomparsa. Il figlio Samuele dalla sua pagina di Facebook non aveva mai smesso di lanciare accorati appelli. Il caso di Giannardo era stato seguito anche dalla redazione di “Chi l’ha visto”. Un mese di ricerche concluso nel peggiore dei modi. L’ex maresciallo dell’areonautica militare si era allontanato il 16 ottobre scorso, portando con sé il carica batteria del cellulare e il portafogli. Con ogni probabilità è rimasto vittima di un incidente. Deve aver perso il controllo, finendo nella macchia mediterranea dopo un volo di qualche decina di metri. I vigili del fuoco hanno proceduto al recupero del mezzo.

