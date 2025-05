Morto in Ucraina, filo diretto Selargius-Farnesina 

La speranza accompagna l’attesa. «Potrebbe essere ferito e ricoverato in ospedale», confidano i genitori a parenti e amici. Fiduciosi a oltranza, «almeno fino a che non arriverà un documento che certifichi che Manuel è morto». Ancora nessuna conferma ufficiale dalla Farnesina, per cui Manuel Mameli, 25 anni, combattente volontario della Legione internazionale al fianco dell’esercito di Kiev, resta ufficialmente disperso. Le uniche notizie sono quelle arrivate l’altro ieri nella casa di via Villafranca, centro storico di Selargius. Una comunicazione dei commilitoni che riferivano della morte di Manuel in battaglia, colpito da un drone russo nella sua postazione in un villaggio vicino a Pokrovsk, città che è la porta d’accesso al Dombass dove da mesi infuriano i combattimenti. Il villaggio colpito è una porzione di territorio sotto il controllo dell’esercito di Mosca, per questo al momento è impossibile recuperare il corpo del legionario sardo.

Gli onori nella capitale

Intanto, a Kiev anche il giovane sardo viene onorato con gli altri soldati caduti in battaglia. Da ieri, a Maidan, la piazza delle celebrazioni, campeggia la sua foto, circondata dalla bandiera italiana e da un ricordino dei santi. “Vespa”, il nome di battaglia riportato nel ritratto. La morte di Manuel risalirebbe a domenica scorsa, dal giorno in cui non si hanno più sue notizie. Figlio di un militare, l’infanzia tra Selargius e Quartu dove ha vissuto con la famiglia e ha frequentato il liceo Motzo, dopo la maturità Manuel Mameli era partito per cercare lavoro all’estero. «Per tanto tempo è stato in Francia, dove ha fatto mille lavori, anche come operaio agricolo», racconta una conoscente. Poi la scelta di arruolarsi nella Legione Internazionale, che raccoglie volontari stranieri al fianco dell’esercito ucraino. Questi, per Manuel, erano gli ultimi giorni di combattimento al fronte, poi sarebbe dovuto tornare nelle retrovie, in attesa del successivo richiamo in prima linea. L’area di Pokrovsk è uno snodo cruciale per il fronte sud-orientale del conflitto. La città, dotata di una ferrovia e di un’autostrada, infrastrutture fondamentali per la logistica dell’esercito (spostamento di mezzi, soldati e materiale bellico) è da mesi teatro dell’offensiva russa che punta a conquistare il Donbass.

«Bello e gentile»

«Manuel non era un mercenario», dicono i familiari. «Era un ragazzo che ha scelto di difendere ciò in cui credeva, e ha avuto più dignità in un solo giorno di quanta molti non ne abbiano in una vita intera», ha scritto la sorella Stefania, in risposta ai commenti degli odiatori sui social. «Bello e gentile», lo descrivono alcuni vicini che cercano di dosare le parole in segno di rispetto per i genitori del ragazzo. «Mio nipote è una persona straordinaria», il commento telegrafico di una zia, Clelia Mameli. «In questo momento non mi sento di dire altro. Aspettiamo notizie dalla Farnesina».

«Ora silenzio»

La famiglia ha ricevuto la visita del sindaco Gigi Concu e della vicesindaca Gabriella Mameli: «Siamo in costante contatto con i familiari che ancora attendono notizie ufficiali, in attesa delle quali ci sentiamo di chiedere silenzio davanti a una famiglia che ha il diritto di essere rispettata in questo momento di dolore che colpisce tutta la comunità». L’attesa potrebbe durare a lungo. Tre mesi hanno aspettato i familiari di Antonio Omar Dridi, foreign fighter palermitano di 35 anni, che Kiev, in una comunicazione ufficiale, aveva indicato come «disperso in azione dal 27 marzo». L’altro ieri è arrivata la conferma della morte con un annuncio dato dai canali social di Memorial-International Volunteers for Ukraine, l’associazione che coordina i combattenti volontari stranieri al fianco di Kiev.

