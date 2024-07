Morto in seguito al pestaggio? 

Potrebbe esserci un pestaggio dietro la morte di Matteo Usai, 55 anni di Giba, scomparso sabato dopo una degenza in ospedale di nemmeno venti giorni. Il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, saputa la notizia del decesso ha ordinato il sequestro della salma e, nelle prossime ore, potrebbe già essere assegnato l’incarico ad un medico legale per eseguire l’autopsia. L’ipotesi è quella di omicidio preterintenzionale.

Funerale bloccato

I funerali si sarebbero dovuti tenere ieri alle 17 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Giba, tanto che i familiari avevano già fatto stampare i manifesti con l’indicazione e l’orario delle esequie. Ma alla fine dalla Procura è arrivato l’ordine di bloccare la salma nella camera mortuaria dell’ospedale, così da poter consentire l’accertamento tecnico nei prossimi giorni. Il consulente nominato dal pubblico ministero dovrà chiarire quali siano state le cause del decesso e se ci possano essere relazioni con una lite avvenuta a metà dello scorso mese. Sulla vicenda viene mantenuto il più stretto riserbo, ma pare che il 18 giugno scorso, a Giba, il 55enne sia stato vittima di un pestaggio avvenuto al culmine di una lite.

I soccorsi

Matteo Usai è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sembravano in un primo momento destinate a migliorare, ma poi il quadro clinico sarebbe precipitato. Sino al decesso, avvenuto nella giornata di sabato. Da qui l’apertura di un fascicolo per omicidio preterintenzionale nei confronti di ignoti, così da consentire al magistrato di turno di nominare il consulente per l’autopsia. Sulla vicenda stanno anche indagando i carabinieri: non è escluso che nei 18 giorni del ricovero lo stesso Matteo Usai o qualche amico abbia riferito chi era presente al litigio e se sia realmente rimasto vittima di un pestaggio. In questo caso già prima dell’autopsia potrebbero arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati, così da consentire la nomina di un consulente di parte per la difesa.

