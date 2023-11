Morto in piscina, due condanne 

Un anno di reclusione per Sergio Appeddu e 10 mesi per la moglie, Alessandra Gusai, con sospensione condizionale della pena, più il pagamento delle spese processuali. È la sentenza pronunciata ieri dal giudice monocratico di Nuoro, Giovanni Angelicchio, nei confronti dei due coniugi, lei proprietaria e lui amministratore della struttura alberghiera gli Ulivi di Orosei, accusati di omicidio colposo per la morte, il 2 settembre 2018, di Richard Mulas, il bambino di 7 anni rimasto intrappolato nel bocchettone di scolo della piscina.

Alla lettura del verdetto tra i familiari del piccolo era presente solo il padre, Salvatore Mulas, che è scoppiato in lacrime per poi chiudersi nel suo dolore senza mai parlare. Il pm Riccardo Belfiori aveva sollecitato un anno di reclusione per entrambi gli imputati attribuendo a loro «la responsabilità della manutenzione della vasca», avendo l'obbligo giuridico «di evitare, apponendo la grata nel bocchettone di scolo che quel giorno mancava, che la piscina potesse essere fonte di rischio per le persone». Alle richieste del pm si erano associate le parti civili con gli avvocati Francesco Lai e Piera Pittalis.

La difesa rappresentata dagli avvocati Basilio Brodu e Adriana Brundu si era invece battuta per l'assoluzione sostenendo che «la responsabilità di apporre la grata non era di Appeddu e di Gusai ma di Mathias Wincler, l'amministratore della società comproprietaria del residence». L'uomo è già stato condannato in abbreviato a 5 mesi per omicidio colposo.

Il piccolo Richard, intrappolato nel bocchettone, morì sotto gli occhi della madre disperata.

