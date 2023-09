Morto in ospedale Messina Denaro, l’ultimo stragista  

L’Aquila. L'autopsia sul corpo del boss Matteo Messina Denaro è fissata per oggi.

E la famiglia del capomafia, morto la scorsa notte nell'ospedale de L'Aquila, ha deciso di non nominare un proprio consulente. L'esame, dunque, si svolgerà alla presenza dell'esperto nominato dalla Procura della Repubblica abruzzese, un medico di Chieti, che, in accordo con i pubblici ministeri di Palermo, sta gestendo le fasi successive al decesso del boss di cosa nostra.

Successivamente la salma sarà restituita ai parenti del padrino di Castelvetrano e verrà riportata nel paese d'origine della famiglia per la sepoltura.

Non sarà cremato

Non sono ancora chiari i particolari delle esequie. Di certo non ci sarà un funerale religioso - la chiesa li vieta ai mafiosi e il boss, comunque, aveva espressamente lasciato scritto di non volerlo - e di certo Messina Denaro non sarà cremato come accadde, invece, per il capomafia Bernardo Provenzano.

Molto probabilmente il feretro verrà portato nel cimitero di Castelvetrano dove la famiglia ha una cappella e, all'alba e in forma strettamente privata, avverrà l'inumazione.

Capo mafia

Si conclude così la storia dell'ultimo capo mafia stragista di Cosa nostra, arrestato dopo 30 anni di latitanza nello scorso mese di gennaio e morto dopo un’agonia durata alcuni giorni nell'ospedale de L'Aquila dov’era stato trasportato alla luce dell’aggravarsi della malattia.

Il cancro al colon, scopertogli durante la latitanza, quando si faceva chiamare Andrea Bonafede, usando l'identità di un prestanome, non gli ha dato scampo. La chemioterapia fatta nella clinica palermitana in cui è stato arrestato e poi, dopo la cattura, nell'ospedale abruzzese, e i 4 interventi chirurgici subiti non sono serviti a concedergli più tempo.

Sospese le cure, troppo invasive viste le condizioni del paziente, Messina Denaro è stato sottoposto solo alla terapia del dolore e poi sedato. Prima di perdere la lucidità ha lasciato scritto di non volere l'accanimento terapeutico: dopo la dichiarazione di coma irreversibile, dunque, i medici hanno smesso di alimentarlo.

La morte è arrivata intorno alle 2 della notte fra domenica e lunedì. Al capezzale del boss mafioso c'erano la nipote Lorenza Guttadauro, che era anche la sua avvocata e tutrice legale, la sorella Giovanna e la figlia Lorenza, avuta durante la latitanza e riconosciuta solo pochi giorni prima di morire. Un rapporto difficile quello tra il boss e la ragazza. Solo dopo l'arresto del capomafia i due si sono riavvicinati e parlati più volte. E solo pochi giorni fa il boss ha dato alla figlia il suo cognome.

La madre

A L'Aquila non c'erano invece la madre del padrino, malata e invalida ormai da anni, la sorella Bice e le altre due sorelle: Rosalia e Patrizia sono infatti entrambe in carcere per mafia. Proprio mettendo una microspia nella gamba di una sedia in casa di Rosalia i carabinieri del Ros, a dicembre dello scorso anno, trovarono il diario clinico del capomafia. Una scoperta fondamentale per la cattura: gli investigatori scoprirono che il boss era malato di cancro e attraverso una complessa indagine risalirono al suo alias e alla clinica de La Maddalena di Palermo in cui si sottoponeva alla chemioterapia.

«Se non fossi stato malato non mi avreste preso», aveva detto ai magistrati che erano andati a interrogare Matteo Messina Denaro subito dopo la cattura.

Il cancro lo ha costretto ad abbassare la guardia, ad esporsi, a cambiare forzatamente abitudini e luoghi dopo 30 anni di vita alla macchia. A differenza di quanto accadde al padre: don Ciccio. Una telefonata anonima avvertì la polizia che c'era un corpo nelle campagne di Castelvetrano. Era il padrino latitante, morto di infarto e vestito di tutto punto per il funerale.

RIPRODUZIONE RISERVATA