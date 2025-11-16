VaiOnline
Sassari.
17 novembre 2025 alle 00:25

Morto in ospedale, aperta un’inchiesta 

«Abbiamo trovato nostro padre con ecchimosi, aveva due vertebre rotte» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una morte da chiarire. Giovanni Carta, nuorese trapiantato a Ottava da tempo, è deceduto a 91 anni, lo scorso giovedì 13, nel reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Annunziata al termine di un ricovero iniziato sabato 8 novembre. «L’abbiamo portato al Pronto soccorso - riferisce Ivan, uno dei tre figli - perché vomitava e aveva dei problemi intestinali. Abbiamo fatto presente che soffriva di demenza senile, per quanto fosse autonomo, e camminasse tutti i giorni a lungo». Per questo motivo i sanitari fanno firmare loro una liberatoria che consentisse al personale di legarlo. Il giorno dopo i parenti vengono informati al telefono che la tac aveva evidenziato un ematoma nel cervello dell’anziano e i sanitari chiedono se questi sia caduto a casa ricevendo una risposta negativa. «Alla fine siamo riusciti a vederlo di persona, e presentava ecchimosi sul volto e le braccia graffiate. Ci è stato detto che erano dovute al fatto che aveva sbattuto il capo sulla sponda della barella».

La denuncia

Una versione che non convince i figli i quali pensano che, invece, Carta sia caduto dalla lettiga, ipotesi negata dal personale. «Lo hanno ricoverato in Geriatria - continua Ivan - Lì ho sentito una persona sostenere invece quanto dicevamo noi». Nel frattempo il 91enne peggiora, ha difficoltà a parlare, la lingua è impastata e il livido si è diffuso su buona parte del volto e permane la vistosa ferita sul sopracciglio. A quel punto l’altro fratello, Marco, presenta denuncia ai carabinieri, dichiarando tra l’altro che il genitore sembra versare in uno stato vegetativo, incapace ormai di alzarsi. «Si lamentava per i dolori e, su nostra insistenza - ricorda Ivan – gli hanno fatto una radiografia scoprendo che aveva due vertebre rotte». Per il figlio un trauma simile è incompatibile con l’urto asserito sulla sponda del letto, anche per i sintomi che mostrava il padre il quale, purtroppo, perde la vita a sei giorni dal ricovero. «Ci hanno chiamato all’alba dicendo che “signor Giovanni non respirava più”».

Le indagini

Ma da quel corpo la Procura della Repubblica, e la pm Erica Angioni, vogliono risposte e hanno per questo deciso il sequestro delle cartelle cliniche e disposto l’autopsia da compiere nei prossimi giorni. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri che, sembrerebbe, abbiano anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. «Vogliamo che sia fatta luce - conclude Ivan - e, se si è sbagliato qualcosa, non vogliamo che ricapiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu