Morto in due minuti sotto il cancello: «Vogliamo la verità» 

Nicolò Meloni è rimasto sotto il cancello pochi minuti. Nessuno ha sentito gli spari, ma dalle telecamere collegate con la centrale operativa della Pegaso Security gli operatori hanno notato qualcosa di strano e inviato sul posto un’altra guardia giurata, dando l’allarme a 118, vigili del fuoco e carabinieri. È stato un collega, arrivando nel piazzale della Tecnosolution, lungo la ex statale 131 a Sestu, a provare a liberare il 26enne, utilizzando un cric. Tutto inutile. Il cuore del giovane vigilante ha smesso di battere nel giro di pochissimi minuti, forse due. E i successivi tentativi da parte del personale medico di rianimarlo sono stati inutili. Questa la prima ricostruzione sulla tragica morte sul lavoro fatta dai carabinieri della stazione di Sestu e dai colleghi della compagnia di Quartu, e dagli esperti dello Spresal. Ma le indagini vanno avanti per valutare eventuali responsabilità civili o mancanze da parte della ditta proprietaria del cancello e della società di vigilanza per cui lavorava il giovane che tra una settimana avrebbe compiuto 27 anni. Dai primi accertamenti inoltre sembra che la guardia giurata stesse andando via dallo stabilimento dopo aver svolto il controllo previsto dal giro di ispezione.

L’incarico

Per la famiglia di Nicolò Meloni quella di ieri è stata la seconda giornata di disperazione e lacrime. Il papà Giuseppe e la mamma Simona Trincas sono protetti dai tantissimi familiari e dagli amici. Uno scudo difensivo, in un momento così difficile soprattutto per la presenza del fratellino più piccolo di Nicolò, rimasto senza il suo punto di riferimento. Ed è stato già affidato a una società esperta in infortunistica l’incarico per far piena luce su quanto successo e valutare, così come stanno facendo gli inquirenti, eventuali responsabilità. Perché, come evidenziato dai parenti stretti di due genitori devastati dal dolore, «è giusto che si sappia la verità». Nicolò, poco prima della tragedia, aveva avvisato la madre con un messaggio al telefono cellulare: «Mamma, faccio l’ultimo giro, poi rientro. Ci sentiamo dopo». Il 26enne avvertiva sempre i genitori perché conosceva in particolare le preoccupazioni della mamma.

L’attesa

Prima di poter dare l’ultimo saluto al loro amato Nicolò, i familiari dovranno attendere almeno fino a domani: per questo giorno è stata infatti fissata l’autopsia che verrà eseguita, come disposto dalla pm Diana Lecca, dal medico legale Matteo Nioi. L’esame dovrà stabilire le esatte cause del decesso, legate quasi certamente allo schiacciamento da parte del pesante cancello. Poi da mercoledì si potrà organizzare il funerale per l’ultimo saluto al ragazzo, in una tragedia che ha sconvolto tutta la città. La mamma è nata e cresciuta nel Villaggio Pescatori, il padre a Villanova. Con la nascita dei figli, c’è stato il trasferimento prima a Pirri e poi a San Michele. E la famiglia Meloni è molto religiosa: il nonno e il papà hanno trasmesso a Nicolò l’amore per l’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social e le parole per ricordare un ragazzo «gentile e simpatico», «gran lavoratore». «Era così fiero di quella occupazione», ha detto, devastata dal dolore, Patrizia Trincas, cugina del 26enne. «Lui era luce. Aveva sempre il sorriso stampato sul viso». E lo zio, Franco Gerina, ha ricordato in lacrime: «Ha sempre lavorato per dare una mano alla famiglia. Prima come cameriere in un hotel, poi in raffineria e anche aiutando il papà nel trasporto di mobili antichi, fornendo un servizio a diversi negozi e mobilifici. Ora, nonostante il dolore che stiamo vivendo, è giusto che si facciano tutti gli accertamenti per capire come sia potuta accadere questa assurda tragedia».

