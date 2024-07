Morto in casa, trovato dopo una settimana 

Antonio Sedda, pensionato di 76 anni, è stato trovato senza vita nella sua grande casa in via Oristano a Sardara, seduto in poltrona, dove ha sempre vissuto in solitudine. E da solo è morto, da almeno una settimana, senza che nessuno si accorgesse della sua assenza. Pochi dubbi sulle cause del decesso: Sedda sarebbe morto per un malore, probabilmente complice il caldo africano di questi giorni, senza lasciargli il tempo di allertare i soccorsi. Alla fine a dare l’allarme sono stati i parenti dopo aver tentato inutilmente di mettersi in contatto, il telefono squillava a vuoto e l’ingresso dell’abitazione era chiuso dall’interno.

Tragica scoperta

Il nuovo dramma della solitudine si è concretizzato l’altro ieri nel pieno centro della cittadina termale. Intorno alle 18 in via Oristano sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, i carabinieri della Compagnia di Villacidro, i volontari del 118 e la guardia medica. Quando sono entrati nell’abitazione hanno fatto la tragica scoperta: il cadavere era su una poltrona in una stanza attigua alla cucina. I militari dell’Arma hanno escluso subito la possibilità di una morte violenta: sul cadavere non c’erano segni di violenza e la porta era chiusa a chiave dall'interno. Fatale il malore che l’ha strappato all’affetto dei familiari. Il corpo è stato trasferito in serata al cimitero del paese.

Una libera scelta

Sedda, operaio edile e per diversi anni dipendente dal Comune, era una persona conosciuta, stimata, tranquilla, soprattutto molto riservata: non amava la compagnia, preferiva stare da solo. Rare volte lo si è visto con gli altri anziani che amano chiacchierare seduti sulle panchine delle piazze cittadine: una libera scelta, era solito dire a chi gli chiedeva il perché di tanta solitudine, la stessa che alla fine l’ha portato via, in quella casa dalla quale non si è voluto mai allontanare.

«Il ritrovamento di un compaesano stimato e apprezzato senza vita, a distanza di diversi giorni dalla morte, è un dramma che ha scosso tutto il paese», dice il sindaco, Giorgio Zucca: «La riflessione che vorrei porre è l’importanza di prestare attenzione alle persone del vicinato che vivono sole, anziani in particolare. A volte le segnalazioni, spesso ritenute inutili, possono invece evitare tragedie».

I funerali si svolgeranno oggi, alle 11, nel cimitero di Sardara. A dare il triste annuncio le sorelle Nunziatina e Lauretta, i nipoti Catia, Andrea con Cris e i pronipoti Samuele, Simone e Michaela.

