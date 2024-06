Morto in casa da una settimana  

Era morto da una settimana. I vigili del fuoco l’hanno trovato disteso nel suo letto dopo aver ricevuto una segnalazione dei vicini di casa. Si chiamava Vicenzo Atzeni, aveva 70 anni e viveva in un appartamento in via Carmine. L’intervento dei medici del 118 purtroppo è servito solo a certificare il decesso.

L’allarme

Vincenzo Atzeni abitava da solo. Aveve qualche probleme di salute. I suoi rapporti con i vicini di casa era buoni. Sono stati proprio loro, non vedendolo da alcuni giorni, ad avvisare i carabinieri. «Non lo vedevamo da dieci giorni. Io e gli altri vicini eravamo molto preoccupati. Ieri ho parlato con un altro vicino e nessuno l’aveva più visto né sentito, da parecchi giorni – racconta Andrea Montis, amico del 70enne –Io conoscevo molto bene, veniva spesso a casa mia». Altri vicini di casa raccontano che il pensionato non aveva famiglia. «Era uomo solo – raccontano – lo conoscevamo tutti. Alcuni lo frequentavano di più e altri meno, ma in ogni caso è stato terribile apprendere questa notizia. Siamo addolorati per quanto accaduto». In tanti in via Carmine ricordano che Vincenzo Atzeni aveva qualche problema di salute, ma non ha mai chiesto aiuto. A Villacidro ci sono tante persone assistite dai volontari e dalla Caritas».

Il decesso

Ad allarmare i vicini è stato un forte odore proveniente dalla casa del pensionato. «Ci siamo subito preoccupati – racconta Andrea Montis – non abbiamo potuto far altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e del 118». I vigili del fuoco hanno forzato il portone d’ingresso della casa di Vincenzo Atzeni e dopo pochi istanti sono entrati nella camera da letto trovando l’uomo ormai senza vita». I medici hanno accertato che si è trattato di un decesso per cause naturali. «Non conosciamo i parenti – commentano i vicini di casa – si è trattato di una tragedia che ha colpito tutti quanti».

