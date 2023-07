Morto in casa, aperta un’indagine 

La finestra sempre aperta, giorno e notte, nella casa di via Ricovero è stata un campanello d’allarme per i vicini. Massimo Sanna era molto abitudinario, non l’avrebbe mai lasciata così. Da sabato nessuno lo aveva visto nè sentito e nel primo pomeriggio di ieri la tremenda scoperta: il 60enne era morto da giorni nel suo appartamento sopra la tabaccheria che un tempo era gestita dai genitori. Forse un malore ma la ferita alla testa con un ematoma alla nuca lascia aperte anche altre ipotesi e sarà l’autopsia, disposta dal magistrato, a fare piena luce sulla fine del sessantenne. L’esame dovrebbe essere eseguito già oggi.

L’allarme

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, ieri i vigili urbani sono andati a suonare a casa di Sanna che nei giorni scorsi si sarebbe dovuto presentare in caserma per definire alcuni atti relativi a un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto una settimana fa. Dall’appartamento di via Ricovero però nessuna risposta; a quel punto sono stati i vicini a segnalare agli agenti della polizia locale che da giorni il sessantenne non si vedeva in giro. E nessuno lo aveva sentito. Preoccupazione sempre maggiore, il silenzio diventava troppo sospetto e qualcuno ha iniziato a pensare al peggio.

La scoperta

Gli agenti della polizia locale hanno contattato il fratello, pochi minuti e una volta dentro l’appartamento hanno trovato Massimo Sanna senza vita. Il sessantenne era riverso per terra. Da un primo esame esterno il medico ha stabilito che potrebbe essersi trattato di una morte naturale, forse dovuta a un malore. Ma quella ferita sulla nuca, con tanto di vistoso ematoma, per gli inquirenti è un elemento che merita di essere approfondito per escludere qualsiasi scenario. La procura di Oristano ha quindi messo sotto sequestro la salma del sessantenne e ha disposto l’autopsia che dovrebbe essere eseguita oggi dal medico legale.

I precedenti

Nei mesi scorsi in città ci sono verificati altri due episodi con persone trovate senza vita nella loro casa. In entrambi i casi si era trattato di morte naturale: uomini che vivevano soli, la cui assenza era stata notata dai vicini preoccupati per il prolungato silenzio. Ora saranno gli accertamenti medici a stabilire se anche per il sessantenne si è trattato di una morte naturale in un’estate di fuoco.

