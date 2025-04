Morto in campo: niente autopsia 

Sono passati 15 mesi dalla morte di Sandro Delrio, l’ausiliario dell’Asl di 58 anni, deceduto il 28 dicembre 2023 durante una partita di calcetto con amici. La sua morte, avvenuta nel campetto della palestra Polivalente di Nuoro, ha scosso la comunità, ma ad oggi la causa del decesso è ancora un mistero. La moglie, Sabrina Lunesu, infermiera e madre di due figli, Marco e Andrea, ha lanciato un appello per ottenere risposte e porre fine alla lunga attesa.

La cronaca dei fatti

Il dramma si è consumato rapidamente: dopo il malore improvviso di Sandro, i soccorsi sono stati allertati, ma non è stato sufficiente per salvargli la vita. Subito dopo i funerali, la Procura di Nuoro aveva disposto il sequestro della salma e l’autopsia, affidata al medico legale Matteo Nioi. L’esame era stato richiesto per escludere eventuali patologie, poiché Sandro era un uomo in perfetta salute, assiduo donatore di sangue e abituato a sforzi fisici. Inoltre, aveva da poco ottenuto il certificato di idoneità fisica per il suo lavoro. «Oggi è inaccettabile che non ci siano ancora risposte sulla causa effettiva della morte di mio marito», afferma Sabrina.

I ritardi

Ad ottobre 2024, nove mesi dopo l’autopsia, non era ancora arrivato il deposito della relazione. «Su nostra richiesta – sottolinea il legale della famiglia Mauro Intagliata - ai primi di marzo, dalla Procura ci informavano che la settimana successiva erano in programma gli esami istologici». Dopo un anno e mezzo, Sabrina Lunesu e il suo avvocato, esprimono preoccupazione per i ritardi. La situazione sta diventando insostenibile per i familiari che hanno chiesto chiarimenti sul tempestivo utilizzo del defibrillatore, che non è stato usato sul campo al momento dell’incidente. La domanda che rimane senza risposta è se il defibrillatore fosse raggiungibile e chi dovesse gestirlo in caso di emergenza. Due le persone indagate. Sabrina, con l’aiuto del suo avvocato, ha inviato richieste di risarcimento al Comune, proprietario della struttura, e alla società che lo gestisce. Mentre la famiglia attende una risposta chiara, Sabrina ha deciso di fare un appello per la prevenzione: «La cosa che più mi preme è fare chiarezza, non per accusare qualcuno, ma per evitare che altre persone, soprattutto chi pratica attività a una certa età, possano trovarsi nelle stesse condizioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA