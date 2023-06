Morto il turista piemontese schiacciato da un masso 

Si è concluso nel peggiore dei modi l’incidente di Abbatoggia: ieri mattina il cuore del turista piemontese Piergiorgio Benaglia si è fermato. Gli specialisti del Giovanni Paolo II hanno provato in tutti i modi a salvare la vita allo sfortunato turista originario di un centro della provincia di Novara. Ma il trauma addominale causato da un masso di granito di quasi ottocento chili non ha lasciato scampo a Benaglia. L’uomo, 58 anni, era stato ricoverato d’urgenza martedì pomeriggio dopo l’incredibile incidente avvenuto tra i massi di Abatoggia, davanti al mare di La Maddalena. La tragica vacanza di Piergiorgio Benaglia è finita a Olbia, i danni provocati dallo schiacciamento dell’addome sono stati irreversibili. La vicenda del turista piemontese ieri è stata ricostruita dai Carabinieri di La Maddalena, che hanno informato il pm di turno sul decesso dell’uomo. Bebaglia martedì mattina stava prendendo il sole nella spiaggia vicina al camping Abbatoggia, dove stava trascorrendo un breve soggiorno insieme alla nipote. A quanto pare, per avere un po’ d’ombra si è spostato sotto uno sperone di granito. La guglia avrebbe ceduto sotto il peso della nipote di Benaglia, che era salita e si era messa a cavalcioni. L’uomo è stata colpito all’addome dal masso. Un’incredibile fatalità. Per estrarlo dalla morsa dello sperone i Vigili del Fuoco hanno impiegato due ore. Un intervento riuscito, ma già durante le operazioni Benaglia è stato rianimato due volte. Le indagini sull’incidente hanno escluso, almeno per ora, responsabilità di altre persone.

